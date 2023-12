TOP 5 | Edukad võitlused muusikamaailma haidega ja hiiglaslik mõju majanduskasvule: põhjused, miks ajakiri Time valis aasta inimeseks Taylor Swifti

Taylor Swift sõnas Time’ile antud intervjuus, et 20 aasta jooksul, mil ta muusikaga tegelenud on, on teda nii ülistatud kui ka maha materdatud. „Tundub, et minu karjääri läbimurdehetk tuli 33-aastaselt,“ rääkis Swift käimasolevast eluaastast. Usutlusest selgus ka palju muud põnevat Swifti elu kohta ja kirjutati lähemalt põhjustest, miks langetati otsus aasta inimeseks valida just Taylor Swift.