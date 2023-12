VÕRDLE | Kuhu kadusid Oprahi kurvid? Telemogul on kahanenud poole väiksemaks

Kuigi Oprah on enda sõnul olnud aastaid dieedil, mille järgi saab ta päevas tarvitada ainult 1700 kalorit, on suurem muutus leidnud aset just viimase poole aastaga. Mitmed rahvusvahelised väljaanded on kirjutanud otse välja, et telestaari kaalulangust hakati märkama alles siis, kui Hollywoodis hakkas aina laialdasemalt levima diabeediravim Ozempic, mis võtab tarvitajatelt ära söögiisu.

On spekuleeritud, et selle abiga on tunduvalt kahanenud näiteks Kim Kardashian ja Kelly Clarkson. Koos Oprahiga on need kaks naist olnud aastaid suureks eeskujuks kurvikavamatele daamidele, kuid pärast Ozempicu turule tulekut on piitspeenikesed kehad taaskord moodi tulnud.