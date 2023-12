Sofia Rubina-Hunter pihib, et tema lapsepõlv möödus nii, et jõule ta ei tähistanudki

Sofia Rubina-Hunteri (38), tema ameeriklasest abikaasa, trompetimängija Jason Hunteri (39) ning nende laste Naima Jazzelle (11) ja Natan-Quincy (2) Tallinna kodus järgitakse Ameerika, vene ja eesti kultuuri traditsioone. Nii võib nende jõululaualt leida burgeri, vene salateid ja ka eestipärase lihaprae. Ainult verivorstid on keelu all. Jõuluõhtu on Hunterite peres aeg, mil lauldakse, tantsitakse ja naerdakse. Kingitused jõuavad kuuse alla alles 25. detsembri, esimese jõulupüha hommikul nagu Ameerika filmides.