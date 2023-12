KURIOOSUM | Soome presidendiballi väisanud mees käis ühe õhtu jooksul mitu korda riigipeaga kätlemas

Üksinda pidu väisanud noormees käis Niinistöd ja tema abikaasat Jenni Haukiot kõigepealt tervitamas kell 19.20. Möödus 40 minutit ning taaskord oli šikis ülikonnas külaline kätlemise järjekorras ning läks uuesti Niinistö ja Haukioga kätt suruma. Mõlemal korral ei olnud tegemist vaid põgusa tervitusega, vaid ta vahetas presidendipaariga veel paar lauset. Samuti puudus tal nii esimese kui ka teise kätlemise ajal kaaslane ehk saab välistada ka võimaluse, et ta läks „teisele ringile“ kellegi partnerina.

Presidendi kantseleist öeldi Soome väljaannetele täna, et nad ei oska kuidagi selgitada, miks läks antud isik riigi esipaari kahel korral tervitama. Teleülekandes tutvustati teda kui Mikko Hassineni. Tegemist on 29-aastase noormehega, kes teeb vabatahtlikku tööd Päästearmee kaudu. Väidetavalt on ta Helsingis Kallio linnaosas asuvas Päästearmee üksuses, mis annab abi kodututele, tegutsenud juba mitu aastat. Väidetavalt lõikab Hassinen elu hammasrataste vahele jäänud inimestele uusi soenguid.