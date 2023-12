Karl Madis tutvustab koos noore kallimaga oma ruumikat Ihasalu kodu: poeg sündis esimest korda mul oma majja, kus kõik on olemas!

Ansambli Karavan liider, laulja ja muusik Karl Madis tunnistab, et kui muidu võttis temas juba võimust käegalöömine, et mida elult enam ikka oodata ja ükskõik, millal see lõpeb, on tal tänu noorele armastatule ja väikesele pojale tekkinud uuesti perspektiiv ning unistused.