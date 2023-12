VIDEO | Skandaal BBCs: uudisteankur näitas otsesaate ajal kaamera ees keskmist sõrme

Neljapäeval avaldas Moshiri sotsiaalmeedias postituse, kus vabandas oma käitumise eest. Saatejuht kirjutas Twitteris (nüüd X), et ei olnud teadlik, et antud moment jõudis kaamerapilti. Postitusest selgus, et tegemist oli olnud saatetiimi eraviisilise naljaga, vahendab Daily Mail.

„Ma teesklesin numbrite maha lugemist samal ajal, kui produtsent luges numbreid kümnest nullini. Näitasin numbreid oma sõrmedel. Kui ma jõudsin number 1-ni, pöörasin ma oma sõrme ümber ja ei taibanud, et see hetk püüti kaamerasse. Mul on väga kahju, et see jõudis eetrisse. See ei olnud minu eesmärk, et nii juhtuks ja mul on kahju, kui ma solvasin või pahandasin kedagi,“ avaldas saatejuht Moshiri ja rõhutas, et tegemist oli tobeda naljaga.