FOTOD | Vaata, kes suunamudijatest väisasid Apollo Kino erakordse tehnoloogiaga saali avamist!

ICE saali tehnoloogiale vastavad kindlad filmid, mille loomes on mõeldud just saali eripärale. Lisaks on ICE saal varustatud Dolby Atmos helitehnoloogiaga, et tagada klientidele maksimaalne elamus ja lasta neil kogeda filmide linastusi parimal viisil. „Oleme tohutult uhked, et saame teha koostööd Apollo Kinoga, kes jagab meie ambitsiooni pakkuda oma publikule ainulaadset ja meeldejäävat filmielamust, mida saab kogeda ainult kinos. Koos ulatusliku ICE Theaters-i filmivalikuga, mida 2023. aastal oli üle 30, oleme veendunud, et ICE Immersive elamus meeldib igasugusele Eesti publikule,“ ütles Laurent Desmoulins, CGR Cinémas tegevjuht