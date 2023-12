Camilla eksabikaasa on suhtes Suurbritannia „õeluse kuningannaga“

Telenägu, kellele pandi aastate eest hüüdnimi „õeluse kuninganna“, ja Ühendkuningriigi tõelise kuninganna laste isa kohtusid väidetavalt tänu ühistele sõpradele. Robinson ja Camilla on varem ka korduvalt kohtunud ning väidetavalt on kuningas Charlesi abikaasa oma endise mehe uue väljavalituga igati rahul ja on andnud oma õnnistuse nende suhtele.