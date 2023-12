Uus kuum paar! Selena Gomezi südame on võitnud muusikaprodutsent, kes on ka tema endise kallima Justin Bieberiga koostööd teinud

Laulja ja näitleja Selena Gomez kinnitas neljapäeval õhtul pärast aastatepikkust vallaliseelu, et tema süda on taas võetud. Gomezi partner on muusikaprodutsent Benny Blanco, kes on muuhulgas teinud laule ka Justin Bieberile. Paljud fännid ei ole aga Gomezi värskest kavalerist absoluutselt vaimustuses.