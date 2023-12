Kurioosum jätkub: pole teada, kas ja miks Soome presidenti kahel korral kätlemas käinud mees üldse peole kutsutud oli

Neljapäeval avastasid põhjanaabrite väljaanded, et üksinda pidu väisanud Mikko Hassinen käis Niinistöd ja tema abikaasat Jenni Haukiot kõigepealt tervitamas kell 19.20. Möödus 40 minutit ning taas oli šikis ülikonnas külaline kätlemisjärjekorras ning läks uuesti Niinistö ja Haukioga kätt suruma. Kummalgi korral ei olnud tegemist üksnes põgusa tervitusega, vaid ta vahetas presidendipaariga paar lauset. Samuti puudus tal nii esimese kui ka teise kätlemise ajal kaaslane ehk saab välistada ka võimaluse, et ta läks „teisele ringile“ kellegi partnerina.

Hassinen on siiani jäänud Soome meediale tabamatuks ning seetõttu ümbritsevad tema „tähelendu“ vaid oletused. Näiteks on proovitud saada teada, miks ta üldse peol viibis. Ta on küll aastaid olnud seotud heategevusega ja aidanud kodutuid, kuid Päästearmee, mille kaudu Hassinen on abikäe ulatanud, polnud see aasta saanud kutseid presidendi vastuvõtule. „Me ei tea midagi Mikko vastuvõtukutsest,“ kinnitas Päästearmee esindaja Ilta-Sanomatele.