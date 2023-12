Milline on sinu lemmik? Eesti Laul 2024 võistluspalad avalikustati ootamatult varem

Eesti Laul 2024 võistlustulle astub 20 laulu, neist viiel on finaalikoht juba olemas ning 15 lähevad Tartus toimuvas poolfinaalis püüdma teist viit pääset lõppvõistlusele. ETV saates „Eesti Laul 2024. Start“ saab täna kell 20 lisaks muusikavideotele lähemalt tuttavaks ka kõikide tänavuste võistlejatega, nii finalistide kui ka poolfinalistidega. Alates reede õhtust on kõik muusikavideod täispikkuses vaadatavad Jupiteris.

Ewert and The Two Dragons „Hold Me Now“