„See tuleb kohe papiks pöörata!“ Lemsalu lapse sooga seotud turundustrikk pakkus Kivisaarele ja Hirmole palju nalja

Kui Maris Järva oli Eesti ühe tuntuima naislaulja esiklapsega seonduvast vägagi elevil ning selgitas endise veebireporterina, et uudised staaride beebide ümber on vägagi loetud, olid Alari Kivisaar ja Kristjan Hirmo pigem skeptilised. „Kui me räägime mingi võõra inimese võõrast lapsest - kuidas see peaks mind puudutama?“ uuris Kivisaar. Ka Hirmo tõdes, et tal pole antud uudisest sooja ega külma.

„Ma ei vaidle vastu, et see on inimese jaoks suur sündmus, suur asi, pealegi ta on Eesti rahva poolt palavalt armastatud ja kõik. Saab oma esimese lapse ja see on suur värk, aga ma ei saa aru, mis jant käib selle ümber nüüd,“ uuris Kivisaar. Ta mõistaks, kui jutt käiks selle ümber, et kes on Lemsalu lapse isa või kus ta üldse on. „Aga see, et kas ta on poiss või on tüdruk või midagi vahepealset... Ausalt öeldes, mis vahet seal on,“ mõtiskles ta edasi.