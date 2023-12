KLÕPS | Kelly Sildaru on pärast vigastust tagasi suuskadel

Vigursuusataja Kelly Sildaru teatas sotsiaalmeedias, et on taas piisavalt heas vormis, et suusatada, postitades foto Instagrami, kus ta Soome suusakeskuse Ruki mäel asub. „Arvake ära, kes on tagasi lumel,“ kirjutas Sildaru rõõmsalt pildi alla.