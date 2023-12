Eesti Laulu poolfinaali toimumist kompenseeritakse soodsama hääletuskõne hinnaga? ERR selgitab, miks lauluvõistluse hääletamispoliitikat muudeti

Esimesed vihjed selle osas, et seekordset Eesti Laulu võivad ees oodata hääletuskõne hinna muutused kerkisid esile juba juulis, kui rahvusringhääling teatas Eesti Laulu konkurssi tulevatest muutustest. Toona toodi välja, et lauluvõistlusele otsitakse värskust ja plaanis on paljusid korralduslikke asju muuta. Kroonika uuris tollal Killandilt, kas muutused tähendavad seda, et ühe hääletuskõne hind muutub ja edaspidi saab televaataja oma arvamust avaldada soodsamalt. „Vaatame kõik need hinnad ka üle. Ikka uue stardi puhul vaatame kõik asjad korraks veel üle. Hetkel ei oska veel lõplikult kommenteerida, milliseks see jääb, aga üle kindlasti vaatame ja teema üle mõtleme,“ lausus Killandi toona.