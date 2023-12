FOTOD | Kunstinautlejad kohal! Vaata, kes väisasid Rotermanni Palmigaleriis toimunud Riina Varoli näituse avamist

Riina Varoli küllastunud abstraktsed värvimaastikud toovad põhjamaisesesse halli lihtsust, kergust ja lootust, et kaamosele järgneb mahlane ja värvikas taasloomise tsükkel. See värviliste vineeride seeria on inspireeritud indiaani muinasjuttudest, põlisrahvastele omasest ilmaruumi tunnetusest, troopikast ja puude südamete pinnalaotusest.

„Suve tagasitoomine“ on oma nime inspiratsiooni saanud samanimelise Indiaani muinasjuttude raamatu järgi, kus põlisrahvastele omaselt on loodusevaimude, taimede ja loomade, ilma ja muude olenditega suhtlemine eksistensti ja inimeseks olemise osa. Näituse avaldamiseks on just talv sobivaim aeg, mil põhjamaa laiuskraadidel on valgust kõige vähem ning vajadus soojuse, värvide ja kokkutulemise järele kõige suurem.