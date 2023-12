Palju õnne! „Keskkoolimuusikali“ staar Vanessa Hudgens sõudis abieluranda!

Möödunud nädalavahetusel hakkas Twitteris levima foto, kus Hudgens ja Tucker koos rõõmsalt rannas poseerivad. Näitlejataril on seljas valge kleit, mis näeb vägagi pulmakleidi moodi välja ning mis pani fännid spekuleerima, et ehk on foto tehtud Hudgensi pulmapäeval. Väljaandele People kinnitasid Hudgensile lähedased allikad, et just pulmapäevaga tegemist oligi.