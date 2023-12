USA räppar sattus pärast stripiklubis esinemist autoavariisse

2 Chainz jagas oma Instagrami story’s lühikest videot, kus ta kanderaamil kiirabiautosse paigutati. Klipis on näha taustal ka sõidukit, mis on ulatuslikult kahjustada saanud, vahendab Daily Mail.

Fännid avaldasid räpparile sotsiaalmeedias toetust. „Pöörane maailm - kiiret paranemist, 2 Chainz“, kirjutas üks fänn. „Ma loodan, et 2 Chainziga on kõik korras. Mul on südames soe koht inimestele, kes on joobes juhtide ohvrid,“ kirjutas teine. „Palvetan 2 Chainzi eest, tal on maailmale rohkemat pakkuda,“ sõnas kolmas fänn.