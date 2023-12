Leplandi korter oli korralikult puhas ning jättis minimalistlikku mulje. „Mulle on väga oluline, et kõik pinnad oleksid puhtad,“ põhjendas Lepland, lisades, et vaipu tema kodust just seetõttu ei leiagi, et parketti on lihtsam puhastada. Leplandil on lausa kolm tolmuimejat kodus: lisaks klassikalisele tolmuimejale on tal käsitolmuimeja ja robottolmuimeja.