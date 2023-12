Kristina Pärtelpoeg lörri läinud sõprusest Brigitte Susanne Hundiga: ta ütles, et elas minu peal välja oma lapsepõlvetraumasid

Pärtelpoeg sõnas, et suhtles endise sõbranna Brigitte Susanne Hundiga paar kuud tagasi. „Ta (Brigitte - toim.) kirjutas mulle ja me rääkisime sellel teemal, siis jõudsime arusaamale, miks see hõõrumine tuli. Ta ütles, et elas minu peal välja mingeid lapsepõlvetraumasid. Ja ma ütlesin talle koguaeg, et ma ei mõista seda, sest mina olin talle ju koguaeg toeks. Aga selle teemaga on see, et ma olen sellest nii palju rääkinud,“ sõnas Pärtelpoeg, et ta enam ei viitsi Brigittest rääkida.