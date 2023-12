KROONIKA PODCAST | Kristiina Ojuland meenutab Galojani juhtumit ja räägib Johanna-Maria Lehtmest: mul praegugi jooksevad külmavärinad...

„See oli algusest saadik külm dušš. Mul praegugi jooksevad külmavärinad mööda selga alla. Meil on niigi kitsas käes, me anname oma viimase raha ja see pannakse tuuri. Kuidas saab nii olla, et sa võtad ära neilt, kellelt polegi midagi ära võtta?“ imestab endine poliitik Kristiina Ojuland Johanna-Maria Lehtme juhtumist rääkides. Kroonika podcast’is vaatab Ojuland tagasi skandaalidele, mis aastal 2023 Eestit raputasid.