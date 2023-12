VÕRDLE | Armsast poisist on sirgunud suur mees: vaata, milline näeb endine lapsstaar tänapäeval välja!

Endine lapsnäitleja, kes varastas lapsepõlves südameid selliste kassahittidega nagu „Jerry Maguire“,“Dr. Dolittle“ ja „Stuart Little“, on saanud justkui üleöö 33-aastaseks. Kuigi ta endiselt sooviks teha kaasa suurtes filmides, siis värskes intervjuus tõdes ta, et kolis hiljuti Los Angelesest Oklahomasse, sest sai aru, et tal pole Hollywoodis piisavalt tööd ning kogu castingute protsess toimub tänapäeval niikuinii veebiteel.