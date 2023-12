Eeva Esse-Sõõrumaa laste saamisest: ma ütlen ausalt, et olles siin, kus ma olen, ma ei tunne seda vajadust

2022. aastal Sander Sõõrumaaga abiellunud telenägu tunnistas, et kiire karjääri kõrvalt pole ta jõudnud kõige paremini end hoida. „Sellepärast tulebki mingi moment teha otsus, et kuidas oma tööelu elada ja võib-olla rohkem hinge tõmmata. Ma olengi väga tänulik. Ma ei taha öelda, et ma olen millestki pidanud loobuma või panema pereelu pausile. Mul on väga toetav kaaslane olnud alates minu karjääri algusest, mul on see tugivõrgustik olemas, aga mis siin salata - koormus on suur,“ selgitas 33-aastane Esse-Sõõrumaa, kui jutt läks tema tervisele.