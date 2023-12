KLÕPSUD | Charlene Rennit valmistub poja sünniks! Lapse ristivanemad on aga pärit eksootilisest paigast

Charlene külastab edaspidi Abu Dhabit, kui tal on seal mõni projekt käsil. Seal ootavad teda ees sõbrad ja lähedased. Kuigi Charlene elab paikselt Eestis, on tema peagi ilmavalgust nägeva lapse ristivanemad Abu Dhabist. Novembris külastas ta seal esimest korda peatseid ristivanemaid, kes on kohalikku päritolu: „Pean oluliseks, keda ja mida kõhubeebi tunnetab, et sidemed loodaks varakult. Et lapse elus aktiivselt osaleda, on oluline ühise kvaliteetaja veetmine juba praegu.“