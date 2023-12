„Kui isiklikus elus on asjad sassis, siis hakkab see sportimist mõjutama.“ Gerd Kanter räägib, kuidas suhted lähedastega mõjutavad sporditulemusi

Gerd Kanter (44) võitis oma karjääri jooksul palju säravaid medaleid, millest kirkaimad on kindlasti 2007. aastal Jaapanis kergejõustiku MMil saadud kuldmedal ja 2008. aastal Pekingist ära toodud olümpiakuld, kuid uut maailmarekordit tal teha ei õnnestunud – natukene jäi puudu. Gerd ütleb, et ei põe selle pärast eriti. Ta usub, et peagi teevad kettaheiteringis suuri tegusid tema õpilased.