Otsus: Iisrael saab järgmise aasta Eurovisionil osaleda

Sel nädalavahetusel teatasid EBU esindajad, et Eurovisionil võistlevad omavahel Euroopa ja Lähis-Ida riikide ringhäälingud, mitte valitsused. „Iisraeli ringhääling on võtnud võistlusest osa juba 50 aastat,“ tõdetakse Norra, Rootsi ja Hollandi meediale saadetud avalduses, mis on üles ehitatud põhjendusele, et lauluvõistlusel ei konkureeri riigid, vaid nende ringhäälingud. See tähendab siis, et omavahel ei võistle Eesti ja Soome, vaid hoopis ERR ja Yle.

„EBU on selle liikmete juhitud organisatsioon. EBU liikmeid esindavad juhtorganid, mille eesotsas on direktorite nõukogu. Need ametnikud vaatasid üle osalevate riikide nimekirja ja otsustasid, et Iisraeli avalik-õiguslik ringhääling järgib kõiki esitatud reegleid. Koos 36 teise ringhäälinguga saavad nad järgmisel aastal konkursil osaleda,“ seisab avalduses.

EBU juhtis tähelepanu, et Iisraeli esindajaid pole jäetud kõrvale teistel rahvusvahelistel võistlustel. „Praegu on kõikidel suurvõistlustel suhtutud Iisraeli esindajatesse kaasavalt,“ tõdetakse. Kuigi Venemaa ja Valgevene pole kaks aastat lauluvõistlusel tohtinud esineda, seisab EBU kirjas, et nende arvates on Eurovisioni lauluvõistlus endiselt mittepoliitiline sündmus, mis ühendab muusika kaudu publikut üle maailma.