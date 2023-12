5Miinuse räppar Estoni Kohver: mul on sellest Ant Nurhanist väga kahju!

„No kellele ei meeldiks idee sellest, et tahad superstaariks saada, noh let’s do it. Aga mis selle kõigega kaasneb seda nagu ei räägita alguses,“ tundis Nurhanile kaasa ka Sir Lancelot, kellele omakorda sekundeeris Kohver: „Sa ei saa rahulikult Kadrioru vahel kõndida ilma, et keegi vahiks.“

„Unistus sellest on ilusam kui see päris asi,“ nõustus ka muusik ja koomik Maiduk ning lisas, et tunneb kuidas kohati tekitavad kõik asjad temas identiteedikriisi. „Sa kujutad endast mingisuguse minapildi, mida nagu teised siis arvavad, et nii ongi. Vahet ei ole kas nad teavad sind või mitte,“ nõustus Sir Lancelot saatekülalise Maidukiga, kelle stand-up show’d on saates varem lausa Eesti naljakaimaks nimetatud. Naerda saab ka Jalkalebo saates omajagu, sest Maiduk räägib mitmeid humoorikaid lugusid koolipoisi-seiklustest, mille jätkuks avaldavad osalised oma „kriminaalse mineviku“ lugedes üksteise võidu üles asju, mida nad nooruspõlves poodidest sisse vehkinud on.

Maiduk avaldab oma uuest show’st rääkides, et kaalus esinemiseks isegi turvamehe palkamist ning liigselt ülemeelikute ja häirivaks muutunud inimeste välja viskamist, aga siiski loobus. „Ma olen ju ise selle valiku teinud, et ma tahan klubis teha neid asju, mitte nagu sealsamuses teatrisaalis. Siis inimesed saaks õlut juua ja see on nagu nii-öelda sisse kirjutatud, et võibolla mõni inimene on juba neljapäeva õhtuks niivõrd ülemeelikuks ennast joonud,“ selgitas Maiduk ja tunnistas, et on ka ise vahel liigselt ülemeelikus tujus: „Mõni teine päev olen isegi selline, et arvan et mu jutt on maailma kõige parem jutt, hommikul on häbi silmis - aga noh see käib asja juurde.“