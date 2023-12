Väga äge korter! Margit ja Harry Kõrvits panid omanäolise Kuressaare elamise krõbeda hinnaga müüki

Avatud planeeringuga kahekorruseline elamu asub Kuressaare vanalinna südames Tolli tänaval ning esimesed ametlikud teated maja kohta pärinevad juba aastast 1789. Hoone asub mõne sammu kaugusel lossipargist, mererannast, jahisadamast ja kohvikutest. Korteri üldpind on 106,3 ruutmeetrit.

Korteri sisustanud Margit on tuntud vintage-mööbli austaja ja käivitas juba aastate eest ka oma mööbli renoveerimise firma. Kuressaare korteris on Margit kokku seganud stiilselt ajaloo ja boheemlasliku kaasaegsuse. Elamise ühe stiilseima elemendi, keerdtrepi tellisid nad Harryga näiteks Prantsuse firmast, mis on selliseid treppe tootnud juba sada aastat.