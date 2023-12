Staarid valmistuvad fännidele kõige sitema teeninduse andmiseks. Anu Saagim: sa saad oma kokteili alati kätte, aga raha ma tagasi ei anna!

Eesti suurim elamuskingituste pakkuja Kingitus.ee on Sita teeninduse õhtusöökide korraldanud tänaseks juba 7 aastat ning esmakordselt toimub see heategevuslik õhtusöök kodumaiseid staare kaasates.

Heategevuslikust õhtusöögist innustatuna on oma õla alla pannud juba nii Frexinet kui Karupoeg Puhh, tänu kellele saame juba täna soetada 1500 euro eest mänguasju just neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Sa ei pea ootama õhtusöögini. Iga panus loeb.

Ja olgem ausad - ka teenindajad on ikkagi inimesed, kellel on aeg-ajalt paha päev või ülemeelik tuju. Kindel võib olla üksnes selles, et tagasi ei hoia end sel õhtul neist keegi ning ahhetama panevaid show- ja ilunumbreid saab näha terve õhtusöögi vältel.

Oled harjunud nägema tuntud staare glamuurseid pidusid väisamas, aga ihkaksid näha kuidas šampanja pokaali asemel hoopis kandik neile kätte passiks? Oled tüdinenud võltsidest teeninduse standarditest, et klient on alati kuningas? Ihkad oma argipäeva vürtsi ja korralikku huumorit?

Marjen: „Ma töötasin ööklubis pea 4 aastat ning enne seda kindlasti sama palju veel baaridaami-ettekandjana. Kokteile oskan valmistada ja toitude serveerimisega hätta ei tohiks jääda.“

Anu: „Ma olen baarides-pubides töötanud ikka aastaid. Soomes olin bensujaama direktor. Olin leti ees, peal, taga - seal kus vaja! Ma olen selles mõttes õudne teenindaja, et ma pressin klientidelt ikka jootraha välja. Mind on kutsutud ööklubidesse baari ja sa saad oma kokteili alati kätte, aga raha ma tagasi ei anna. Ülejäänu läheb jootrahaks tisside vahele.“

Aleksandr: „Kunagi töötasin kohviku turvamehena ja bowlinguklubis mehhaanikuna, kus olin baaris abiks kui hullumaja oli.“

Miks Sa üldse sellise hullumeelse õhtuga nõus olid?

Kristina: „Mul polnud see õhtu midagi paremat teha... Olgu, olgu, tegelikult tundus selline kastist välja äge idee. Miks mitte proovida midagi uut?“

Marjen: „Seda peaks rohkem teistel küsima, miks nad selle hullumeelse ideega kaasa tulid. Ma olen seal Sita teeninduse õhtusöögil erinevate seltskondadega käinud pea 5 korda vist. Lihtsalt seekord tekkis tunne, et ma tahan ise seal olla see sitt teenindaja. Ja sellise seltskonnaga ma olen enam kui kindel, et huumorit jagub küllaga.“

Aleksandr: „Hullumeelsed õhtud on maa sool!“

Kas arvate, et saate kaheksakesi restoranitäis inimeste teenindamisega hakkama?

Kristina „Ma arvan,et ikka suudame. Ma lihtsalt ei tea kui hästi. Selles mõttes, et ega keegi nälga ei jää!“

Marjen: „Me kõik oleme moel või teisel teenindustööd ju teinud, et ma ei muretse, et me hakkama ei saaks. Pigem on suurim väljakutse etendada tõsimeeli enda rolli, ilma et naerma hakkaks. Natuurilt jääb igaüks ikka iseendaks, aga eks ikka vint on mõnevõrra peale keeratud.“

Anu: „No selle seltskonnaga on see lausa hirmuäratav. Ma arvan, et need kliendid jooksevad seal juba peale eelrooga välja, saame kõik ülejäänud toidud nahka pista ja teise vahetuse peale kutsuda.“

Aleksandr: See on „Sita teeninduse õhtusöök“ - kui me hakkama saame, oleme asjast ikka väga valesti aru saanud.“