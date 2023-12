Vaatamata sellele, et Lauri on hetkel skandaalide keskmes, paljastas Gethel, et temast üksikema ei saa. Endale uue elamise leidnud ja juba sinna sisse kolinud naine selgitas, et edaspidi hakkab nende tütar Aria veetma nädala emaga ja siis nädala isaga.