FOTO | „Appi kui külm!“ Lenna Kuurmaa viskas riided seljast ja käis talisuplemas

„Hooaeg on avatud. Kui mõnus,“ kirjutas Kuurmaa oma Instagrami postituses. Nii mõnedki jälgijad kirjutasid, et Lenna on väga tubli ja julge naine. „Vau! Väga tubli!“ kommenteeris üks jälgija. „Appi kui külm!“ kirjutas teinegi.

Kuurmaa käis novembri lõpus „Vikerhommikus“, kus rääkis, et avas koos oma abikaasa Lauri Mäesepaga Ilmaveere-nimelise maja, kus saab korraldada erinevaid sündmusi, majutuda ja süüa.

Kuurmaa sõnas, et kolis koroonaviiruse aja alguses perega Setumaale. „Vaba aega oli palju ja hakkasime mõtlema, kuidas kohalike inimestega rohkem kontakti saada ja omalt poolt kogukonda panustada. Mõtlesime ja jõudsimegi selleni, et peaks tegema ühe uue koha. Ja nii see läks,“ rääkis Kuurmaa.

Kuurmaa nentis, et hoone saab järgmisel aastal 120 aastat vanaks ja tegemist on Obinitsa endise kool-kiriku hoonega. „Ülivana maja, mis oli väga nukras seisus, kui meie selle ostsime,“ ütles lauljanna. Ta lisas, et on Lauriga, kes on olnud projektijuht, sellesse majja sada protsenti panustanud. „Ka vigu on tehtud, aga see on olnud üks ääretult huvitav teekond.“

Kui palju kogu projekt maksma läks? „See läks kõvasti kallimaks, kui me algselt prognoosisime. Hea meel on, et olime uljad ullikesed, kui selle projektiga alustasime. Kui me oleks kohe alguses teadnud kõike, siis ei oleks me seda võib-olla üldse ette võtnudki,“ naeris ta. „Vana maja ehitusel oli palju üllatusi, meie tegime veel juurdeehituse osa ka. Palju lihtsam on ehitada tühjale krundile uus hoone, aga selles majas on võimas energia. Tore, et see saab jätkuda ja inimesed saavad endiselt selles majas käia ja olla.“