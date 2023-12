KLÕPS | Jüri Ratas demonstreeris abikaasa Karini kunstiteoseid: sa suudad ikka üllatada!

Jüri ja Karin Ratas tähistasid septembri lõpus oma 18. pulma-aastapäeva. „Kallis Karin. Mul on Sinuga vedanud. Sa oled armastav abikaasa, parim ema meie neljale lapsele ja veetlev naine. Need kaheksateist aastat abielus on läinud lenneldes, huvitavalt ja tugevasti käest kinni hoides. Mul on Sinuga hea ja kindel, kui mõtlen ka homsele,“ kirjutas Jüri toona piltide juurde ja lisas sinna ka südame emotikoni.

Mõned aastad tagasi avasid Karin ja Jüri Ratas oma koduukse Kroonikale ja rääkisid oma perekonnast lähemalt. Kui Jüri oli pühendunud poliitikale, siis Karin toetas seda selles. „Karin on mulle tõesti võimaluse andnud kõiki oma toimetusi teha. Kui ma ütlen, et on uus mõte, uus sõit, siis on Karin öelnud, et muidugi mine ja tee,“ rääkis Jüri tollal. Karin lisas, et hindab väga seda, et Jüri töömuresid ja poliitikat koju kaasa ei too.