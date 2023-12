FOTO | Piinlik aps! Williami ja Kate’i pere jõulupilt jäi vahele kentsaka töötlemisega

Williami, Catherine’i ja nende kolme lapse prints George’i, printsess Charlotte’i ja prints Louis’i ühisfoto, mis on tehtud fotostuudios ning on võrdlemisi tagasihoidlik arvestades kuningliku perekonna tausta, hakkas esialgu levima pere populaarsuse tõttu. On Walesi prints ja printsess ikkagi ühed populaarseimad kroonitud pead kogu maailmas.

Paljudele kuningliku perekonna fännidele läks foto peale seetõttu, et see tuletas meelde varalahkunud printsess Diana fotosessioone. Kaamera lausa armastas Williami ema ning tundub, et fotogeensuse on pärinud ka armastatud printsessi poeg ja lapselapsed. Ka printsess Catherine on maailma üks pildistatumaid naisi, kes ei näe ühelgi fotol halb välja.