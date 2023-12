„Inglite aja“ saatejuht Tuuli-Ann Freienthal: selliseid asju näha on südantlõhestavalt kurb

Saatejuhi ja toimetaja Tuuli-Ann Freienthali sõnul on „Inglite aja“ saadet vaja sellepärast, et jõuda nende inimesteni, kes ise abi ei küsi ja proovivad vaikselt hakkama saada. „Ka tänavu osaleb meie saates üks perekond, kes ütles, et tunnevad justkui ei kuuluks nad tänases Eestis mitte kuhugi ja peaksid pugema koopasse peitu, sest loota saab vaid endale. Selliseid asju kuulda ja näha on südantlõhestavalt kurb, aga samas tunnen neid peresid üles leides, et üheskoos annetajatega saame aidata viiel perekonnal oma elu täielikult muuta.“