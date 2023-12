Tanel Padar paljastas, et talle korraldati kaks poissmeeste pidu: kui ma teisele peole lennukiga Pärnu lennujaama jõudsin, siis...

„Mul oli just pulm ja siis sa vaatad, et kui palju on erinevaid etappe elus olnud ja kihte, mis on aastatega kasvanud. Kui palju on sealt aastate tagusest alles jäänud (sõpru - toim.) või kui palju on nende inimestega ühist keelt rääkida, et näiteks kui palju neist investeerib. Väga ei ole,“ kirjeldas Tanel teda ümbritsevat seltskonda podcasti „Rahareede“ värskes osas.