FOTOD | Autš! Kas tänavatel paljalt ringi kõndiv Kanye Westi uus naine mõnitab oma riietusega Kim Kardashianit?

Nüüd on hakatud spekuleerima, et kogu maailmale oma paljaid rindu ja tagumikku eksponeerinud 28-aastane austraallane tegi viimase riietusega torke Westi eksnaise Kim Kardashiani suunas. Kui muidu on Censori kandnud vaid kogu keha katvat nahavärvi trikood, mis väga hästi läbi ka läbi kumab, siis Miamis oli tema keha katmas vaid napid kootud bikiinid ja üks suur valge mängukass.

Paparatsofotodelt on näha, et hõbedased rannarõivad olid nii napid, et ilma suure mänguasjata oleks Westist 18 aastat noorem pruut oma kõik privaatosad taaskord nähtavaks teinud. Kuid nüüd spekuleeritakse väljaandes Daily Mail, et suurel valgel kassil oli ka teine otstarve.