Armulugu läbi! Cardi B läks oma räpparist kallimast lahku

Cardi B ja Offseti abielu võttis halva pöörde juba sel suvel, kui räpparid teineteist avalikult petmises süüdistama hakkasid. Offset postitas platvormile X (endine Twitter), et Cardi B ei ole talle truu olnud, mille peale viimane vastas, et Offset sildistab teda selles, mida ta tegelikult ise teinud on. „Kui ma tahaks Offseti petta, on see peaaegu võimatu, sest ma olen liiga kuulus,“ nentis naisräppar toona.