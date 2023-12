Kuninglik skandaal: prints Harry palve Briti meedia vastu lükati tagasi, printsil tuleb nüüd kohtusse minna

Prints Harry esitas 2022. aasta veebruaris laimuhagi Briti väljaande Mail on Sunday omanikfirma Associated Newspapersi vastu, sest väljaanne kajastas tema turvagarantiide vähendamisega seotud vaidlust Briti valitsusasutusega Home Office. Turvagarantiide vähendamine kerkis päevakorda ajal, mil Harry oma kuninglikest kohustest taganes ja Ameerikasse kolis, vahendab The Independent.

Riigikohtu otsuse järgi seisnes Mail on Sunday loo mõte selles, et Harry taotles „ebatõenäolisi ja põhjendamatult“ ulatuslikke konfidentsiaalsuspiiranguid, et hoida enda ja siseministeeriumi vahelist kohtuasja salajas. Lugu viitas sellele, et Harryl lubati enda turvameeskonna eest maksta, kuigi tegelikult tegi ta maksepakkumise alles pärast menetluse algust.