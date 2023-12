Äri õitseb! Populaarsed lauamängud loonud Kristjan Jõekalda tuli turule juba täiesti uue tootega

Praegusel hetkel on Jõekalda kodulehel saadaval kaks erinevat lauamängu, kuid peagi saavad mehe fännid või lihtsalt lauamängu huvilised soetada ka puslesid. Saatejuhi sõnul on tegemist tõelistele edasijõudnutele mõeldud piltmõistatusega, sest karbiga ei tule kaasa fotot, millel kujutataks, et milline see pusle üldse välja peaks nägema. Vürtsi lisab ka fakt, et suur osa mõistatusest on lihtsalt valge.