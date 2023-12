ÜLEVAADE | Vastupandamatu blondiini hääbumine. Mis on saanud Kim Basingerist?

Kimila „Kim“ Basinger on kolmas džässmuusik Don Basingeri ja tema naise Anni viiest lapsest. Isa Don veetis õhtuid suitsuste klubide ja kõrtside lavadel. Ema Ann tegeles sünkroonujumisega ja on tänu sellele jõudnud ka mängufilmidesse. Nii hea ta polnud, et mõnda James Bondi filmi veehaldjate episoodi pääseda, aga esinemisvaim oli perekonnas tugevalt sees.

Seega pole ime, et kena Kim pandi varakult balletiringi. Ta võitis koduses Georgia osariigis juba 17aastasena ühe missivõistluse ja oli seejärel kohe fookuses. Üks modelliagentuur pakkus talle soodsat lepingut ja mida üks noor tütarlaps veel rohkem igatseks. Nii palju oli Kim tark ja auahne, et töötades fotomodellina New Yorgis, hakkas ta õppima erinevatel kursustel nii näitlejaks kui lauljaks. Arukas lähenemine, sest modellikarjäär on üürike.