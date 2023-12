Selgusid Kuldgloobuste nominendid! Vaata, kes võivad tänavusel glamuursel auhinnagalal suure tunnustuse osaliseks saada

„Barbie“ pälvis tänavu nominatsiooni parima komöödiafilmi, režissööri, stsenaariumi ning parima kassahiti saavutuse kategoorias. Lisaks sai näitleja Margot Robbie „Barbie“ filmiga parima naispeaosa nominatsiooni ja Ryan Gosling parima meeskõrvalosa nominatsiooni. Parima originalloo kategoorias pälvis „Barbie“ aga lausa kolm nominatsiooni - ära märgiti Billi Eilshi ja Finnease „What Was I Made For?“, Mark Ronsoni ja Andrew Wyatti „I’m Just Ken“ ning Caroline Ailini, Dua Lipa, Mark Ronsoni ja Andrew Wyatti „Dance The Night“.