Jennifer Aniston paljastas Matthew Perry surma kohta seni avaldamata fakti

„Sõna otseses mõttes vahetasin temaga veel tol hommikul sõnumeid. Oh naljakas Matty...“ sõnas Aniston eile avaldatud intervjuus väljaandele Variety. Kuigi Aniston ei avaldanud Perry viimastest tundidest muid üksikasju, on tema ülejäänud kommentaarid Perry kohta paljuütlevad: „Ta ei olnud valudes. Ta ei võidelnud millegagi.“

Filmistaar rõhutas, et „Sõprade“ staariga oli enne surma kõik hästi, ja tahab, et teda nii mäletataks. „Ta oli terve,“ lisas Aniston vihjates sõltuvustele, millega Perry aastaid võitles. „Ta oli suitsetamise maha jätnud. Ta oli vormis. Ta oli õnnelik – see on kõik, mida ma tean,“ lisas Aniston.