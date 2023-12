Märt Avandi avaldas, kuidas tema narkosõltuvus tekkis: kui oled endaga puntras, siis oled väga kerge saak

Avandi sõnas väljaandele Pealinn antud intervjuus avaldas näitleja, kuidas sündis otsus oma sõltuvusest rääkida. „See „Pealtnägija“ intervjuu oli mitu kuud varem tehtud otsuse tulemus. Ma olin kindel, et seda tuleb teha. Otsus kõik ära rääkida sündis seetõttu, et narkosõltlase elu Eestis on keerulisem kui ehk kusagil mujal. Meil kiputakse häbimärgistama sõltlasi. Häbimärgistatakse seepärast, et narkootikumid on illegaalsed,“ sõnas ta intervjuus ja lisas, et inimesi hirmutab narkootikumide teema.

„Mida rohkem me sõltlasi häbimärgistame, seda enam tuleb salajasi kapisõltlasi juurde. Nad ei julge enam elu seeski oma viga tunnistada, kui nad kohe vastu maad pekstakse. Seda kartsin ka mina aastaid. Ma mõtlesin, et ei tea, mis siis saab, kui see välja tuleb. Mis saab minu heast nimest? Kui ma lõpuks sõltuvusest välja tulin, siis ma enam seda ei kartnud. Ja ei karda siiamaani,“ arutles kümnetest filmidest ja seriaalidest tuntud näitleja.

Avandi tõdes, et tema antud intervjuul oli suur mõju. „Neid sõltlasi võis olla ligi paarsada, kes minu poole pöördusid nii meili teel kui ka helistades. Küsiti, kuidas ma abi sain. Püüdsin neid siis aidata nii palju kui sain,“ lausus ta.

Oma sõltuvuse tekkimisest rääkides ütles Avandi, et sõltuvus ei teki kunagi tühja koha pealt. „Kokaiin tekitab sellise tunde, et kõik on korras. Tunne on selline, et kõik on hästi, tekib eufooria. Ja see tuleb nipsust, mõne sekundiga. Seda oli sel ajal, kui minu sõltuvus algas, mulle väga vaja. Ma mõtlen neid lähedaste surmasid, mis siis kõik olid. Siis oligi kokaiin väga hea asi, mis kohe toimis. Kui oled sügavas masenduses, endaga puntras ja hädas, siis oled väga kerge saak lihtsalt. Sealt hakkas sõltuvus pihta, sellesse langemiseks pole väga palju vaja. Nüüd on see õnneks minevik,“ rääkis Märt.