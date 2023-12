Anne Veski elust pärast abikaasa Benno lahkumist: kõige halvem on see, et mul pole kellegagi mõtteid vahetada

Anne Veski kõrval 40 aastat olnud abikaasa ja muusikamänedžer Benno Beltšikov lahkus meie seast poolteist aastat tagasi. Anne sõnas värskes intervjuus Naistelehele, et kõige keerulisem asjaolu pärast abikaasa surma on olnud just see, et tal ei ole vahepeal kellegagi omi mõtteid lahata.