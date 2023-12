Peagi kolme lapse ema? Kylie Jenneri käitumine on pannud tema fänne arvama, et tõsielustaar on beebiootel

Paar päeva tagasi toimus Los Angeleses uhke filmi „Wonka“ esilinastus, kus peaosas astub üles näitleja Timothee Chalamet. Suurele esitlusele oli noort näitlejat toetama tulnud ka Kylie Jenner, kellega Timothee juba mõned kuus koos on olnud. Esimesed kuuldused nende suhtes tekkisid juba aprillis, kuid hellitustega kinnitasid nad oma suhet septembris ühel kontserdil, vahendab The Sun.

Kui esitlust väisanud kuulsused peatusid punasel vaibal ja lasid fotograafidel endast ilupilte klõpsida, siis Kylie valis teise tee. Ta otsustas punase vaiba vahele jätta ja hiilis filmi esilinastusele sisse hoopis tagaukse kaudu ajal, mil filmi algustiitrid juba jooksid, vahendab Elle. Ka filmilt lahkudes ei väljunud Jenner peasissepääsu kaudu, vaid hiilis välja tagumisest uksest. Spekuleeritakse, et tõsielustaar võis nii teha, et mitte tõmmata oma saabumisega tähelepanu enda peaosatäitjast kallimalt ära. Samas arvati, et Jenner võib lapseootel olla ega tahtnud oma beebikõhtu veel avalikult demonstreerida.