INTERVJUU | „Reporteri“ ilmatüdrukust laulja Beatrice enda tuntud ristiisast: me ikka suhtleme, aga võib-olla mitte nii tihedalt kui varem

Beatrice’i päevad on tööd ja tegemisi täis – kui päeva esimeses pooles võib teda silmata Tallinna ülikoolis kõrgharidust omandamas, siis õhtuti tervitab ta televaatajaid Kanal 2 vahendusel ja annab teada, milline ilm eestimaalasi ees ootab. Selle kõige kõrvalt jõuab ta vähemalt korra nädalas ka mõnda Lõuna-Eesti ööklubisse, et seal oma suurimate hittidega „Siri“, „Õnne vahel“ ja „La Vida Loca“ publiku puus nõksuma panna. Tema muusikavideotel on YouTube’is kokku üle 3,5 miljoni vaatamise.

Kohtun Beatrice’iga novembrikuu viimasel päeval Telliskivi veerel asuvas restoranis Hem. Intervjuu jaoks pildistamine läheb hämmastavalt kiiresti – kaameratega harjunud Beatrice võtab kiiresti õiged poosid ja fotograafil ei jää üle muud kui kaameral nuppu vajutada. Esimestest sekunditest on näha, et Beatrice tunneb end kui kala vees. Tal on seljataga tegus periood – purki on saanud tema ja räpparist elukaaslase Silver Orissaare ehk AG (25) uus muusikavideo „Helikiirusel“. Enne seda, kui ta talve trotsides intervjuule saabub, on muusikutepaar jõudnud end kosutada korraliku puhkusega päikselises Tais.