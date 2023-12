Allar ja Anna Levandi käisid Moskvas naise vanematel külas: üritasime sõjateemat sünnipäevalauas vältida

Saatejuhid Pille Minev, Andres Puusepp ja Jürgen Pärnsalu tervitasid teisipäeva hommikul stuudiokülalist Allar Levandit, kellega võeti teemaks Allari ja tema abikaasa Anna Levandi hiljuti tehtud reis Moskvasse, kus külastati endise iluuisutaja perekonda.

Allar rääkis raadioeetris, et reis toimus selle aasta septembris. „Sõitsime liinibussiga üle [piiri], väga lihtne ja väga kerge,“ sõnas ta ja lisas, et nende esimene sihtkoht oli olnud Peterburg, kust sõideti rongiga edasi. Reis oli läinud kiiresti - piirist said nad üle ja bussisõit oli võtnud 4-5 tundi aega. „Vaatad aga filme ja kõik on hästi,“ iseloomustas Allar bussisõitu.

Reisil külastati Anna vanemaid, kes elavad Moskvas. „Saime kokku ja me eelnevalt arvasime, et me ei räägi nendel teemadel (sõjast - toim) üleüldse. Aga mingi hetkel ikkagi... See ühiskond tundub ikkagi suhteliselt rahulik, sest nad on kindlad, mis nad teevad. Ja lõpuni ei ole mõtet kõigil oma päid seal vaevata. Aga mingis staadiumis, kui me istume laua taga ikkagi, pärast väikest pitsi, siis osadel tekib ikka vajadus seletada lahti neid asju. Mille peale me siis ütlesime „Stopp!“. Me teame teie seisukohta, ei ole mõtet, see ei vii [kuhugi]. Kui sa tahad tülli minna - palun. Aga kui sa tuled lihtsalt „Palju õnne sünnipäevaks“ soovima, siis ei ole nendel asjadel mõtet,“ lausus Allar veel ja lisas, et sõjateemat õnnestus Anna vanematega kohtudes vältida.

Tänavu jaanuaris rääkis Anna Levandi enda ja perekonna sõja tõttu muutunud suhetest lähemalt ETV saates „UV faktor“. Tollal rääkis Moskvas sündinud iluuisutamistreener Anna Levandi, et käis viimati Venemaal emal ja vendadel külas 2021. aastal. „Väga kurb, aga asjad on läinud mustvalgeks. 24. veebruar tõmbas meie vahele paksu joone. See oli väga valus, aga nüüd ma üritan midagi muuta. See hakkab mind mõjutama, sest ma ei taha konfliktis elada. Need on mu sugulased. Mu vanemad on 80-aastased ja kaua nad ikka elavad edasi, aga nende reaktsioon haavas mind. Me ema on haritud, intelligentne inimene ja pedagoog. Kuidas on võimalik sõda õigustada? See oli minu jaoks šokk! Kuidas minna sõtta oma vendade vastu?“ ei mahtunud Annale toimuv pähe.