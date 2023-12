Näitleja Charlie Sheen kannab teismeliste poegade eest üksinda hoolt: teen üksikisa asju

Hiljutises intervjuus rääkis Sheen, et kasvatab 14-aastaseid Bobi ja Maxi peamiselt ise, vahendab People. Oma päevad pidi ta veetma „üksikisa asju tehes“, selgus intervjuust. „Nende ema on üritanud oma elus teatud asjades järeldusele jõuda nii, et ta ei ole praegu palju pildis,“ tõdes Sheen.

Peamine mure laste kasvatamisel on Sheeni sõnul see, et tema pojad armastavad aega veeta nutivahendites. „See aeg, mil nad jumaldavad oma seadmeid... Teisalt, kui nad seda teevad, siis see annab mulle aega, kus ma ei vea neid mööda linna ringi. Kuid ma tunnen, et nutiekraanid takistavad neil võimalust oma vaimu muudes valdkondades laiendada,“ rääkis Sheen.