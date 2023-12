Suri seriaali „Brooklyn Nine-Nine“ staar Andre Braugher

Varietyle antud intervjuus rääkis Braugher 2020. aastal, mis politseinike kehastamise juures vastuolulist on. „Seadust rikkuvad võmmid, kes samal ajal „seadust kaitsevad“, on libedal teel,“ kommenteeris ta toona. „See on asi, millega me peame ühiselt tegelema - kõik politseisaated.“

Braugher sündis Chicagos, lõpetas Stanfordi ülikooli ning omandas hiljem kraadi ka Juilliardi draamakoolis. Ta on muuhulgas üles astunud sellistes linateostes nagu „City of Angels,“ „Frequency,“ „Poseidon,“ „Primal Fear,“ „Duets,“ „The Mist,“ „Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer,“ „Salt“ ja „The Gambler.“