„Savvusanna sõsarate“ operaator Ants Tammik võitis IDA auhinna

IDA parima operaatoritöö laureaadi Ants Tammiku sõnul nõuab tema amet mitmekülgset vastupidavust: „Operaatoritööd saadavad iga päev erinevad füüsilised ja ka vaimsed pingutused ning ilma seda tööd armastamata ei oleks niisugust ametit võimalik kaua pidada. Olen 10-aastase teekonna juures saanud aru, et see eriala sobib mulle hästi ja iga pingutus pakub mulle midagi vastu. Usun, et auhinnad tulevadki siis, kui need pole eesmärk omaette ja inimene teeb tööd suure kirega. IDA tunnustus teeb mulle muidugi suurt au ja ma olen õnnelik, et sellises tihedas ja kõrgetasemelises konkurentsis on minu tööd märgatud - see annab lisajõudu ja motivatsiooni edasi tegutseda!“

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on valdavalt 70-90 kraadises suitsusauna kuumuses filmitud „Savvusanna sõsarate“ erakordne operaatoritöö üheks filmi edu alustaladest: „Ants Tammiku pühendumus, kohanemisvõime ja tehnilised oskused on fenomenaalsed. Minu jaoks oli vaid aja küsimus, millal see saab tunnustatud kõrgetasemelise žürii poolt.“

„Savvusanna sõsarate“ monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints pälvisid IDA auhinna nominatsiooni parima montaaži kategoorias. Marianne Ostrat kinnitab, et jõuda nii laias ning tugevas konkurentsis maailma ühe olulisima dokumentalistikaauhinna nominatsioonini on märkimisväärne erialane saavutus. „Viimaste uudiste valguses on taastärganud huvi filmi vastu ka kodumaal, mistõttu mitmed kinod võtsid „Savvusanna sõsarad“ uuesti kavadesse. Julgustan kõiki kasutama võimalust kogeda „Savvusanna sõsaraid“ pimedas kinosaalis, kus vaatajal tekib tunne, justkui viibiks ta koos sõsaratega suitsusaunas,“ lisab Ostrat.