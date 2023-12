Kihlusid New Yorgis

Meelelahutusärimehe Sten-Erik Jantsoni elukaaslane ja noorima poja ema Elina Kovalenko teatas, et nad on kihlunud - tore sündmus toimus New Yorgis. „Aasta parim uudis!“ kirjutatakse Elina postituse kommentaariumis.